Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Yargıtay’ın “Gezi Parkı davası” kararına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili olarak Yargıtay’ın aldığı karara yönelik eleştirilere yanıt verdi.



Kastamonu’nun Tosya ilçesindeki adalet sarayının açılışında konuşan Bakan Tunç, “Siz sokakları ateşe vereceksiniz, onlarca insanın ölümüne neden olacaksınız, kamunun, özel şahısların araçlarını altüst edip, ortalığı ateşe verip dükkanları taşlayacaksınız, Gezi olaylarını çıkarıp, 'Gezi masumdu' diyeceksiniz. Hukuk devletinde sokakları ateşe verenlerin, insanları öldürenlerin, onları tahrik edenlerin hesabı sorulmayacak mı?” ifadelerini kullandı.



“Hesabı sorulmazsa orada hukuk devletinden bahsetmek mümkün olabilir mi? 'Gezi yargılanamaz' ne demek? Gezi'nin ne olduğunu bu millet gördü.” diyen Bakan Yılmaz Tunç, “Yargının kararlarına saygı duyacağız. Özellikle hukukun üstünlüğü, milletimizin huzuru, terörle mücadele noktasındaki kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz.” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?



Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 sanıklı Gezi Parkı davasında, Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku’ya verilen 18'er yıl hapis cezalarını onamıştı.



Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ayşe Mücella Yapıcı hakkında verilen 18’er yıl hapis cezaları ise Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu.