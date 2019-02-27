Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığı'nın hazırladığı projeye göre devlet, travmaya yol açan cinsel istismar, şiddete uğrayan kadınlar ve engellilere yönelik davaların peşini bırtamayacak.

Devlet, bu davalar yıllar sürse bile takipçisi olacak, avukatlık giderleri ve masrafları karşılayacak.

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberinde, 7 pilot ilde ve kırılgan gruplara yönelik başlatılan ve özel birim kurulmasını öngören; başarılı olması halinde de 81 ilde yaygınlaştırılacak projenin ayrıntılarına yer verildi.

Haberde ayrıca, yönetmeliğin tamamlanma aşamasında olduğu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle hemen yürürlüğe gireceği ve böylece adalet sisteminde yeni bir sayfa açılacağı belirtildi.