Adana'da su tankında 617,5 kilogram esrar ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Bu kapsamda uyuşturucu taşınan kamyonun plakasını tespit eden ekipler, aracı Eski Misis Mahallesi D400 kara yolunda durdurdu.



Kamyonun dorsesine yüklenen su tankında narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 617,5 kilogram esrar bulundu.



Kamyondaki 3 kişi gözaltına alındı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.