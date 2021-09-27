Adana’da yangın çıkan evde mahsur kalan kişi kurtarıldı

Adana Seyhan'da bir apartmanın son katında yangın çıktı. Alevler arasında mahsur kalan ev sahibini bekçiler kurtardı.

Anadolu Ajansı 27.09.2021 - 00:46

Adana’da yangın çıkan evde mahsur kalan kişi kurtarıldı

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde, bir apartmanın son katında yangın çıkan evde mahsur kalan kişi bekçiler tarafından kurtarıldı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde dört katlı bir apartmanın son katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında bölgede görevli bekçiler mahsur kalan ev sahibi Muhammet Mustafa Karabulut'u kurtardı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçleri bölgede önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu.​​​​​​​

Karabulut, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...