Adana'da yüzlerce evi internetsiz bırakan hırsız yakalandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 180 evi internetsiz bırakan kablo hırsızı yakalandı.



Olay, 17 Ocak'ta saat 03.00 sıralarında, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Yusuf C., müstakil bir evin damına çıkıp, elektrik direğindeki internet kablosunu demir makasıyla keserek yere düşürdü.

Tekrar sokağa inen Yusuf C., sarkan kablodan 35 metreyi kesip, sararak çaldı. Şüpheli, hırsızlığın ardından sigara içerek bölgeden ayrıldı. Hırsızlık, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahallelinin ihbarıyla harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.



Yusuf C., 26 Ocak gecesi ise Çamlıbel Mahallesi'nde bir sokakta 50 metre kablo daha çaldı. Hırsızlıkların ardından 180 evin internetinin kesildiği belirtildi.



Şüphelinin adresini belirleyen polis, Yusuf C.'yi evine yaptığı baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen Yusuf C., ifadesinde, "Görüntüdeki kişi bana benziyor ancak hırsızlık yapmadım" diyerek kendini savundu. Yusuf C., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.