Adıyaman'da düzenlenen operasyonda, başkalarının adına ehliyet sınavına giren 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 6 aylık çalışma sonucu "joker" diye tabir edilen 6 kişinin, başkalarının yerine ehliyet sınava girerek sürücü belgesi almalarını sağladıklarını belirledi.
Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, şüpheliler M.T, A.D, M.K, (30), M.K, (40), A.Ç. ve E.S. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, sürücü kurslarına ait dosyalar bulundu.
Adıyaman'da "joker" operasyonu: 6 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
Adıyaman'da başkalarının adına ehliyet sınava giren 6 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'da düzenlenen operasyonda, başkalarının adına ehliyet sınavına giren 6 zanlı gözaltına alındı.