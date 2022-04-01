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Adnan Oktar'ın avukatları tutuklandı

Adnan Oktar'ın emir ve talimatlarını dışarıdaki örgüt üyelerine iletmekle suçlanan 4 avukatı tutuklandı.

Haberler - NTV Haber 01.04.2022 - 11:01

Adnan Oktar'ın avukatları tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında üç gün önce gözaltına alınan 'ın 4 avukatı tutuklandı.

Sorgularının ardından İstanbul Adliyesi'ne çıkarılan avukatlar Sinem Mollahasanoğlu, Burak Temiz, Arzu Gül ve Ayşe Toprak "suç örgütü üyeliğinden" tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İfade ve sorguları gece geç saate kadar süren 4 avukat tutuklandı.

Avukatlar, Oktar'ın emir ve talimatlarını dışarıdaki örgüt üyelerine iletmek, müşteki ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı düşünenlere baskı kurmakla suçlanıyor.

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