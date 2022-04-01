Adnan Oktar'ın avukatları tutuklandı

Haberler - NTV Haber 01.04.2022 - 11:01
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında üç gün önce gözaltına alınan Adnan Oktar'ın 4 avukatı tutuklandı.
Sorgularının ardından İstanbul Adliyesi'ne çıkarılan avukatlar Sinem Mollahasanoğlu, Burak Temiz, Arzu Gül ve Ayşe Toprak "suç örgütü üyeliğinden" tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İfade ve sorguları gece geç saate kadar süren 4 avukat tutuklandı.
Avukatlar, Oktar'ın emir ve talimatlarını dışarıdaki örgüt üyelerine iletmek, müşteki ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı düşünenlere baskı kurmakla suçlanıyor.