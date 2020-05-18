Afrika sıcakları başladı, orman yangınlarına dikkat

Havaların mevsim normallerinin üstüne çıktığı şu günlerde ilk akla gelen konulardan biri olan orman yangınları hakkında açıklama yapan Orman Genel Müdürlüğü (OGM), pandemi sürecinde toplumsal bir bilince dönüşen “Sosyal mesafenin korunması” kuralından yola çıkarak “Orman yangınlarıyla da mesafemizi koruyalım” diyerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.



Son 10 yıllık dönemde 73 bin 302 hektarlık alanın yangınlardan dolayı zarar gördüğünün altını çizen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “18 bin personelimiz ve 2 bin 597 aracımız ile yüzde 80’den fazlasının insan kaynaklı olduğu bu yangınlar ile büyük mücadele veriyoruz. Halkımızın son dönemde pandemi sürecinden dolayı gösterdiği sosyal mesafe hassasiyetini orman yangınları için de göstermelerini istiyoruz. Alo 177 orman yangınları ihbar hattını aramalarını bekliyoruz” dedi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey

Yangından zarar görmüş alanlarda aynı yıl içinde ağaçlandırma faaliyetlerine başlandığının altını çizen Karacabey, “Yangından etkilenmiş orman alanların ağaçlandırma haricinde, tarımsal faaliyet gibi başka işe konu edilmesi mümkün değildir. Bu Anayasamızın 169. maddesiyle de güvence altına alınmıştır. Son 10 yılda yangınlardan etkilenen 73 bin 302 hektarlık alanın tamamını ormanlaştırdık” diye belirtti.

YANGINA MÜDAHALE SÜRESİ 12 DAKİKAYA İNDİ



Karacabey, verilen eğitimler, geliştirilen altyapı faaliyetleri ve teknolojiyle donatılmış sistemler sayesinde ortalama yangına ilk müdahale süresini 16 yılda 12 dakikaya indirildiğini ifade etti.