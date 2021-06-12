Ağır ceza hakimi Buket Demirel evinde ölü bulundu

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu. Hakim Buket Demirel'in ölüm sebebi yapılan otopsi raporuyla ortaya çıktı.

NTV Haber 12.06.2021 - 16:43 | Son Güncelleme : 12.06.2021 - 17:05

Ağır ceza hakimi Buket Demirel evinde ölü bulundu

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim 54 yaşındaki Buket Demirel, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Batıkent mahallesindeki evinde sabah saatlerinde ölü bulundu.

Olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcının ilk çalışmasının ardından Demirel’ in cenazesi Adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Demirel şeker ve tansiyon hastasıydı, böbrek rahatsızlığı nedeniyle diyaliz tedavisi de görüyordu.

Yapılan otopsi sonucu hazırlanan adli tıp raporunda da ölüm sebebinin böbrek yetmezliği olduğu belirtildi .

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