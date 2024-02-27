Ağrı'da iki grup arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesi 14 Nisan Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce yapılan kontrollerde, silahla vurulan H.E'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Olayda yaralanan Y.E. ile Ö.E. ise ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



H.E'nin cesedi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Polis, olaya ilişkin 2 şüpheliyi gözaltına aldı.



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