AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen kimdir?

Yücel Arzen Hacıoğulları, 21 Mayıs 1970’de Adana’da doğdu. Baba adı hacı, anne adı Nigar’dır.



Besteci (kompozitör), müzisyen ve sanatçıdır. İ.T.Ü Türk Musikisi devlet Konservatuarı Temel Bilimler Mezunudur. Aynı üniversitenin sosyal bilimler Enstitüsü’nden Halk Müziği mezunu olarak "Modernizmin Halk Müziğine etkileri " başlıklı tezi ile mezun olmuştur.



Eserlerini yurt içi ve dışı olmak üzere başta cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası olmak üzere birçok orkestra ve topluluk seslendirmiştir. Müziğin her disiplininden ürünler verdi. Eserleri Türkiye popüler sanat ortamının en gözde isimleri /solistleri tarafından seslendirildi. Sayısız Şarkı orkestra eseri, filme veya tv dizisi yanında müzikaller ve devlet tiyatroları ,belgesel veya reklam müzikleri yaptı.Yücel Arzen Hacıoğulları, TBMM 28. Dönem milletvekili olarak Ak Parti’den İstanbul 3. Bölgeden seçilmiştir.



İyi düzeyde İngilizce bilir. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Halen İstanbul’da ikamet etmektedir.