AK Parti MKYK listesinde yer alan Derya Yanık kimdir?

AK Parti yeni MKYK üyeleri belli oldu. Yeni dönemde MKYK üye sayısı 50'den 75'e çıkarıldı. 19 kadın ismin yer aldığı listedeki isimlerden biri de Derya Yanık. Peki, Derya Yanık kimdir?

ntv.com.tr 24.03.2021 - 16:39

AK Parti MKYK listesinde yer alan Derya Yanık kimdir?

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AK Parti 7. Olağan Kongresi, bugün Ankara Spor Salonu'ndan gerçekleşti. Kongre'de yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) yer alan isimler açıklandı. 75 kişilik yeni MKYK üyelerinin arasında Derya Yanık da bulunuyor.

DERYA YANIK KİMDİR?

Avukat Derya Yanık, 1972 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Kadirli’de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aralık 1996 itibariyle İstanbul Barosu’na bağlı olarak Avukatlık Stajını tamamladı. Aynı tarihten bu yana serbest avukat olarak çalışmaya devam ediyor.

AK Parti İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olup 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Grup Sözcülüğü görevlerinde bulundu.

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