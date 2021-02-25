AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm darbe girişimlerine karşıyız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili açıklama yaptı, "Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız" ifadelerini kullandı.

ntv.com.tr 25.02.2021 - 16:48

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm darbe girişimlerine karşıyız

İlişkili Haberler

Ermenistan'da darbe girişimi: Paşinyan destekçileri ve karşıtları meydanlara çıktı

Ermenistan'da darbe girişimi: Paşinyan destekçileri ve karşıtları meydanlara çıktı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan kimdir? (Sokak gösterileriyle tanındı, siyasete atılmadan önce gazeteciydi)

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan kimdir? (Sokak gösterileriyle tanındı, siyasete atılmadan önce gazeteciydi)

Ermenistan ordusu Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.

Darbe girişimi olarak nitelendirilen çağrıya ilişkin AK Parti'den bir açıklama geldi. 

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız" dedi.

Bölgedeki istikrarsızlaştırıcı olayların artmasını istemediklerini söyleyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan’daki darbe girişimi bölgesel istikrarsızlığı kışkırtan sonuçlar doğurur. Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız. Bölgemizde istikrarsızlaştırıcı olayların artmasını istemiyoruz. Ermenistan’daki darbe girişimi bölgesel istikrarsızlığı kışkırtan sonuçlar doğurur."

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...