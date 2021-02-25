AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm darbe girişimlerine karşıyız

Ermenistan ordusu Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.

Darbe girişimi olarak nitelendirilen çağrıya ilişkin AK Parti'den bir açıklama geldi.

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız" dedi.

Bölgedeki istikrarsızlaştırıcı olayların artmasını istemediklerini söyleyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:



"Ermenistan’daki darbe girişimi bölgesel istikrarsızlığı kışkırtan sonuçlar doğurur. Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız. Bölgemizde istikrarsızlaştırıcı olayların artmasını istemiyoruz. Ermenistan’daki darbe girişimi bölgesel istikrarsızlığı kışkırtan sonuçlar doğurur."