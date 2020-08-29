AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınayarak, "Irkçı faşist bir grup siyasetçinin İsveç’te Kuran’ı Kerim’e yönelik saygısızlığını lanetliyoruz. Kur’an’ı Kerim’e yapılan saygısızlık, insanı insan yapan tüm değerlere yapılmıştır.

Kutsal Kitabımıza yapılan bu saygısızlık, Avrupa’da İslam düşmanlığının ve faşizmin nasıl güçlendiğini gösteren yeni bir lanetli eylemdir. İsveç makamlarının bu saygısızlığı en ağır şekilde cezalandırmasını bekliyoruz.

Bu saygızlıkları yapanlara karşı sessiz kalmak, Yeni Zelanda’da insanları camide katleden Brenton Tarrant gibi katilleri teşvik etmektir. Tüm dinlerin mensuplarının bu saygısızlıklara beraber tepki vermesi gerekir" ifadelerini kullandı.