AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sözcü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti) Almanya ile aramızdaki sorunların çözülmesi, yeni bir sayfa açılması bakımından bu ziyaretin arzulanan amacına ulaştığını ifade edebiliriz.



(Alman basınında çıkan haberler) Bu seyahatin gerçek dinamiklerini ve gerçekten gündemini yansıtmaktan çok uzak kendi itibarlarını bile sıkıntıya sokacak kadar bu ziyareti başarısız göstermek için bu ziyaretin sonuçlarını olumsuz bir şekilde resmetmek için çok gayret edilmiş birtakım makaleler, haberler gördük.



Avrupa'nın DEAŞ'ı aşırı sağdır. Ortadoğu için DEAŞ ne ifade ediyorsa, Avrupa için de aşırı sağ onu ifade etmektedir.

(MHP'nin af teklifi) Partideki çalışma ve değerlendirme tamamlanmamıştır, son aşamasındayız ama tam bir nokta koyulmamıştır.

Bununla ilgili takvim kendi tabii seyri içinde devam ediyor. Heyetlerarası görüşmeler gerçekleşecek. Sayın Genel Başkanımız ile Sayın Bahçeli bir araya gelecekler. Bu heyetlerarası görüşmelerde ortaya çıkan tabloyla ilgili son politik çerçeveyi çizecekler

AK Parti, her seçim bölgesinde seçime girecek şekilde hazırlıklarını sürdürüyor.

AB'den 70 milyon euroluk kesinti) Buradaki yaklaşım demokratik bir yaklaşım değil, dayanışma içinde bir yaklaşım değil. Tamamen ideolojik bir yaklaşımdır. Maalesef AP'yi bu ideolojik fanatizm giderek kıskaç altına almaktadır.

Suriyeliler için gönderilmiş mali yardımların karşılığında bu fonlardan kesinti yapmak gibi zihinlerinde bir denklem kurmuşlar. Bu son derece tehlikeli bir denklemdir.

(McKinsey eleştirileri) Devletin mali bilgilerini kim kime emanet ediyor. Devletin mali bilgileri Türkiye Cumhuriyeti'nin ajandasındadır.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun ezanımıza, bayrağımıza saldıranlar karşısında bir hassasiyet gösterme durumuna gelmesi sevindiricidir.



(Kılıçdaroğlu'nun eleştirileri) Bir kişi bu kadar sık ve sıradan bir şekilde 'onur' ve 'haysiyet' kelimesini kullanıyorsa kendi zihninde ve kalbinde onur ve haysiyet kavramlarıyla ilgili çok ciddi bir cari açık vardır. Kendisinin bu cari açığı kapatması lazım.

(Suriyeliler) Güvenli ortam oluşturulmadan, milletimiz ev sahipliği yapmaya devam edecektir, ekmeğini, çorbasını bunlarla bölüşmeye devam edecektir. Çünkü bu bir insanlık sınavıdır.