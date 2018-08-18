Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini belirledi.

AK Parti'nin yeni MYK'sında Genel Başkanvekilliğine Numan Kurtulmuş, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Hayati Yazıcı, Genel Sekreterliğe Fatih Şahin ve Parti Sözcülüğüne Ömer Çelik getirildi.

Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Kongresi'nin büyük bir coşkuyla yapıldığını söyledi.



Salonun içinde ve dışında son derece dinamik bir topluluk olduğunu belirten Çelik, her kongrenin bir yandan AK Parti'nin ilkelere dayanan geleneğinin sürdürülmesi açısından, diğer yandan da AK Parti'nin tazelenmesi, gücünün, enerjisinin yenilenmesi açısından çeşitli sentezler ortaya çıkardığını dile getirdi.



Bu kongrede de AK Parti geleneğinin taşınması, yaşatılması, aynı zamanda da bunun yeni enerjilerle, yeni dinamiklerle donatılması şeklinde bir sentezin ortaya çıktığını vurgulayan Çelik, "Kuşkusuz önemli olan şudur: AK Parti kongreleri, Türk demokrasi hayatının dönüm noktalarıdır. Her zaman için AK Parti kongrelerinden sonra yeni reform süreçleri, yeni atılım süreçleri ortaya çıkmıştır. Bir bakıma Türk siyasi hayatında, AK Parti kongrelerinin Türk siyasi hayatında yarattığı evreleri olarak okuyabiliriz" diye konuştu.



Göreve getirilenlerin birçoğunun MKYK ve MYK'de görev aldıklarını ifade eden Çelik, "AK Parti MKYK'sini de AK Parti'nin en üst yönetim organı olmasının yanı sıra bir siyaset okulu, Türkiye'ye dönük demokratik perspektiflerin geliştirildiği bir düşünce okulu olarak değerlendiririz her zaman. Bu nedenle de AK Parti'de birikimi temsil eden arkadaşlarımızla, yenilenmeyi temsil eden arkadaşlarımız arasında verimli bir iletişimin ortaya çıktığı bir zemin olarak da düşünürüz" değerlendirmesinde bulundu.



Bu çerçevede Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni MKYK'ye seçilenleri tebrik ettikten sonra yeni dönemdeki hedeflerle ilgili değerlendirme yaptığını anlatan Çelik, şöyle devam etti:



"En önemli meselemiz, yeni MKYK'mizin Türkiye'deki meseleleri kucaklayan, kavrayan, buna yönelik toplumsal talepleri dikkate alan, bu toplumsal talepler temelinde siyasi temsil üreten bir işlevi ortaya koymasıdır çünkü en üst yönetim organıdır, en üst siyasi organdır. Sadece AK Parti'ye, partinin kurumsal kimliğine yön vermekle kalmaz, aynı zamanda Türkiye'de sivil siyasetin gelişmesine, sivil siyasetin yönetilmesine, sivil siyasetin çeşitli ulaştığı evrelerin değerlendirilmesine de MKYK düzeyinde bakılır, değerlendirilir ve ele alınır."



Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken, yeni sözcü Ömer Çelik, AK Parti MYK üyelerini açıkladı.



AK Parti sözcülüğüne Ömer Çelik getirildi.

Buna göre, Genel Başkanvekilliğine Numan Kurtulmuş ve Parti Sözcülüğüne Ömer Çelik getirilirken, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Genel Sekreteri ise Fatih Şahin oldu.



MYK'DE 9 YENİ İSİM

AK Parti'de 9 yeni isim, MYK'de görev alırken, 6 isim koltuğunu korudu. Önceki dönemde bakan olarak görev yapan 6 isim MYK'de yer bulurken, bir genel başkan yardımcısının görev alanı değişti.



Partide Binali Yıldırım'ın yerine Numan Kurtulmuş Genel Başkanvekilliğine, Mahir Ünal'ın yerine ise Ömer Çelik Parti Sözcülüğüne getirildi. Parti Sözcülüğü makamı, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığından ayrıldı.



Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Mustafa Ataş'ın yerine Erkan Kandemir atanırken, Ali İhsan Yavuz, Seçim İşleri Başkanlığı görevini Ahmet Sorgun'dan devraldı.



Öznur Çalık'tan boşalan Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Fatma Betül Sayan Kaya, Erol Kaya'nın başkanlığını yürüttüğü Yerel Yönetim Başkanlığına Mehmet Özhaseki getirildi.



Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Harun Karacan'ın yerine Jülide Sarıeroğlu, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini ise Ravza Kavakcı Kan'ın yerine Leyla Şahin Usta üstlendi.



Daha önce Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Cevdet Yılmaz, görevini Lütfi Elvan'a devrederken, kendisi de Mehdi Eker'in yerine Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atandı.



6 ESKİ BAKAN MYK'DE

Geçen dönem Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci olan Ömer Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olan Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Jülide Sarıeroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Mehmet Özhaseki, Kalkınma Bakanı olan Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı olan Numan Kurtulmuş, MYK'de yer aldı.



6 İSİM KOLTUĞUNU KORUDU

Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Genel Sekreter Fatih Şahin, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ MYK'deki koltuğunu korudu.



Öte yandan partinin Disiplin Kurulu Başkanlığına Ahmet Aydın'ın, Demokrasi ve Hakem Kurulu Başkanlığına Yalçın Akdoğan'ın, Etik Kurulu Başkanlığına ise Mehmet Ali Şahin'in getirildiği öğrenildi.

