AK Parti, 7 bölgede 81 ilden katılımcılarla yaptığı toplantılarda teşkilatına gelen talep ve beklentileri de değerlendirdi.

Milliyet gazetesinden Kıvanç El'in haberine göre, İnsan Hakları Başkanlığı tarafından teşkilat mensuplarıyla bir araya gelinerek yapılan toplantılarda, AK Parti tabanının çözüm beklediği konular saptandı. İşte o başlıklardan önde gelenleri:

- Atama bekleyen öğretmenler

- Erken yaşta evlilikler

- Evde yaşlı bakımında yaşanan sıkıntılar

- Göreve iade kararlarına rağmen yaşanan FETÖ mağduriyetleri

- Kadın cinayetleri

- Kıdem tazminatı tartışmaları

- Mülteci sorunu

- Trafik ışıklarında dilenen çocuklar

- Tefecilik ve kaçakçılık

ERDOĞAN'A SUNULDU

Hazırlanan rapor Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulurken, parti tabanının beklentileri arasındaki diğer başlıklar da şöyle sıralandı:

- Doğu'da yatırımlar ve iş imkanlarının oluşturulması

- Arap turiğstlerin Karadeniz'de çok fazla gayrimenkul edinmeleri

Doğa turizmi yatırımlarının yetersizliği, hidroelektrik santralleri ve betonlaşma konusunda Karadeniz'de yaşanan sııntılar,

- İstihdam

- Cezaevlerindeki fiziksel şartların iyileştirilmesi

- Evden uzaklaştırma cezasının yarattığı sıkıntılar

- Engellilere sunulan hizmet yetersizlikleri

- İŞ-KUR'da işe almada yaşanan haksızlıklar

- İş kazalarının artması

- Uyuşturucu tekelinin Güneydoğu'da kurduğu hakimiyet