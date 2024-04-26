Hatay'da ormanlara giriş yasağı

Hatay'da yangınların önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara 1 Mayıs-30 Kasım tarihleri arasında girişlerin yasaklandığı duyuruldu.

Hatay'da ormanlara giriş yasağı

'da ormanlık alanlara girişler 1 Mayıs'tan itibaren yasaklandı.
 
Hatay Bölge Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, il sınırı içerisindeki ormanlık alanlara 6 ay boyunca girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca 25 Nisan 2024 tarihinde toplanan Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonunun kararı uyarınca Hatay il sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 1 Mayıs-30 Kasım tarihleri arasında yasaklanmıştır."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...