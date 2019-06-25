AK Parti'de ilk seçim değerlendirme toplantıları bugün yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaybedilen İstanbul seçiminin ardından teşkilata yönelik ilk mesajlarını bugün saat 11.30'da toplanacak olan meclis grubunda verecek.
Kapsamlı seçim analizi ise AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda yapacak. MYK'da, İstanbul seçimlerinde ortaya çıkan tablo, oy oranları, kampanya stratejisi, seçmenin mesajları, teşkilatın performansı, seçim tekrarının seçmen üzerindeki etkileri, yüksek ve düşük oy gelen ilçeler detaylarıyla ele alınacak.
Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre de, Erdoğan'ın, kritik görüşmeler yapacağı Japonya, Çin, Bosna Hersek ve Sırbistan'ı kapsayan yurtdışı diplomasi trafiğinin ardından hem uzun süredir konuşulan kabinedeki mini revizyon hem AK Parti teşkilatındaki yenilenme ve değişim için düğmeye basması bekleniyor.