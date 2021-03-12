Aksaray'da 14 Mart Pazar günü bakkal, market ve manav açık mı?

Corona virüs risk haritasına göre 'çok yüksek riskli il' olarak kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da, geçen hafta pazar günü kapalı kalan bakkal, market ve manavlar bu pazar açık olacak.

DHA 12.03.2021 - 17:25

Aksaray'da 14 Mart Pazar günü bakkal, market ve manav açık mı?

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Türkiye'de ilk kez uygulanacak: Çok yüksek riskli il Aksaray'da pazar günü manav ve marketler de kapalı olacak

Türkiye'de ilk kez uygulanacak: Çok yüksek riskli il Aksaray'da pazar günü manav ve marketler de kapalı olacak

'Çok yüksek riskli' il olan Aksaray'da, kırmızı kategoride yer alması nedeniyle corona virüs tedbirleri artırıldı.

Geçen hafta pazar günü kapalı kalan bakkal, market ve manavlar, bu pazar açık olacak.

HES KODU UYGULAMASINA GEÇİLDİ

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda da berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezi, nikah salonu ve düğün salonlarında HES kodu uygulamasına geçildi.

Kararın ardından kentte yaşayanlar, belirlenen yerlere HES kodu ile giriş yaptı.

''GAYET MEMNUNUZ''

Aksaray Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Doğan, şöyle konuştu:

''İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararından gayet memnunuz. HES kodu uygulamasıyla içeri müşteriyi alıyoruz. Müşterinin riskli olup olmadığını kontrol etmek açısından hem de bizim mesleğimiz açısından gayet iyi oldu.

Pandemi sürecini birlikte yeneceğiz. Meslektaş arkadaşlarımız gayet duyarlı hale geldiler. Eğer bir hastalık varsa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildiriyoruz.''

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