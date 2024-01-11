Aksaray'da kavga eden 40 yıllık çift vazo ile birbirini yaraladı

Aksaray'da evde kavga eden Mevlüt Ç. (62) ve Yeter Ç. (56) çifti, vazoyla birbirini başından yaraladı. Hastaneye kaldırılan çiften Mevlüt Ç., gazetecilere ''Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok. 40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız. İlk kavgada böyle oldu.'' dedi.

Aksaray'da kavga eden 40 yıllık çift vazo ile birbirini yaraladı

Olay, saat 08.30 sıralarında Paşacık Mahallesi'nde meydana geldi.

Mevlüt Ç. ile eşi Yeter Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mevlüt Ç., eline geçirdiği vazoyla eşinin başına vurdu. Yeter Ç. de bir kısmı kırılan vazoyu alıp, eşinin başına vurarak yaraladı.

Çift, kanlar içinde kalırken, gürültüyü duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

Mevlüt Ç., gazetecilerin "Neden yaptınız, pişman mısınız?" sorusuna, ''Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok. 40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız. İlk kavgada böyle oldu.'' dedi.

Çift, ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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