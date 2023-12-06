Aksaray'da seyir halindeki minibüs alev topuna döndü

Minibüsün kaput kısmından çıkan dumanı fark eden sürücü, minibüsü kenara çekip araçtan inerken minibüs kısa sürede alev alev yanmaya başladı.

Minibüs adeta alev topuna dönerken, sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yanan minibüs adeta küle dönerken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.



Söndürme işleminin ardından Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri araçta inceleme yaptı.