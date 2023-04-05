Akşener'den sosyal medya düzenlemesine tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) partisinin grup toplantısında konuştu.



Meral Akşener'in gündeminde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun (BTK) sosyal ağ sağlayıcıları için yaptığı düzenleme vardı.



"En sonunda bu iktidar sayesinde Türkiye, internete sansür getiren demokrasi öncüsü ülkelerin arasında yerini aldı." diyen Akşener düzenlemeye olan tepkisini şu sözlerle ifade etti:



"BTK’nın yapmış olduğu bu düzenleme sosyal medya platformlarını saray medyasına çevirme girişimidir. Facebook’ta milletimize bitmeyen bir penguen belgeseli izletme çabasıdır.



Ellerindeki binlerce trole rağmen istedikleri algıyı yönetemediler. Emirlerindeki onca kanala rağmen milletimizi yalanlarına inandıramadılar. Attıkları onca iftiraya rağmen oylarının eriyişini bir türlü durduramadılar. Çünkü bu hükümetin depremdeki acizliğini sosyal medya ortaya çıkardı.



Saray medyası, sahte başarı hikayeleri yazarken Kızılay’ın depremzedelere çadır sattığı haberi sosyal medyadan yayıldı. Toplanan vergilerin, kimlerin cebine girdiğini sosyal medya duyurdu.



"SOSYAL MEDYAYA DÜŞMANLAR"

İşte tam da bu yüzden rezilliklerini meydana döken her şeye düşmanlar. Sosyal medyaya düşmanlar. Gençlere düşmanlar. Gençlerin kullandığı, tüm teknoloji araçlarına düşmanlar."

"14 MAYIS'TA ÇOK KRİTİK BİR SEÇİM YAPACAKSINIZ"

14 Mayıs'taki seçime yönelik de mesaj veren Akşener, "Oy kullanmaya gittiğinizde çok kritik bir seçim yapacaksınız. Kuzey Kore’ye özenen bir Türkiye ile Avrupa standartlarında bir demokrasiyi doyasıya yaşayan bir Türkiye arasında bir tercih yapacaksınız." dedi.



"İKTİDARIN VEREBİLECEK, SÖYLEYECEK BİR ŞEYİ KALMADI"

İYİ Parti Genel Başkanı'nın hükümete ekonomi potikaları üzerinden eleştiriler de vardı.

"Giderayak artık, bu iktidarın bize ne verecek bir şeyi ne de söyleyecek bir sözü kalmadı." diyen Akşener sözlerine şöyle devam etti:

"Artık bozuk plak misali kendilerini tekrara başladılar. Nitekim geçtiğimiz hafta Recep Bey dedi ki 'Yeni bir dönemi başlatıyoruz. Bu dönemin adı "şahlanış" dönemidir.' Bir tarafta çağ açıp çağ kapatan bir ecdadın vizyonu diğer tarafta ise

2 ayda bir, canı sıkıldıkça dönem açıp dönem kapayan bir garip anlayışa, makhum edilen Türkiye."

