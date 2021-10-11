Alaattin Çakıcı'ya, Kılıçdaroğlu'na hakaret ve tehditten 1 yıl 8 ay hapis cezası

Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle açılan 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' ve 'tehdit' suçlarından açılan davada 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Ankara 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Çakıcı'nın avukatı Gökhan Kılıç, müvekkilinin hastanede olduğunu, bu yüzden duruşmaya katılamadığını ifade ederek, hastane yatış kayıtlarını mahkemeye sundu.



Kılıç, müvekkilinin son savunmasını mahkeme huzurunda yapmak istediğini, bir sonraki celsede duruşmada olacağını belirtti. Avukat Kılıç, müvekkiline 'yüz yüzelik ilkesi' gereği mahkemede savunma yapma hakkı tanınması gerektiğini ifade ederek, sağlık mazeretinin kabulünü talep etti.



''YARGILAMAYI UZATMAYA DÖNÜK''



Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de sanığın bir önceki celse de aynı mazeretlerde bulunduğunu, bu tutumun yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu ileri sürerek, "Sanık şartlı tahliye hükümleri kapsamında serbest bırakılmıştır. Verilen karar neticesinde ve kararın kesinleşmesinin ardından sanığın cezaevine girmesi söz konusudur. Mahkemenin dosyayı hükme bağlamasını talep ediyoruz" dedi.



1 YIL 8 AY HAPİS



Duruşma savcısı da sanık avukatının taleplerinin duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, hükmün açıklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Çakıcı'ya 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 6 ay, 'tehdit' suçundan da 1 yıl 2 ay olmak üzere toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek, takdiri indirim uygulamadı.



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