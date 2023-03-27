Almanya'daki grev ulaşımı felç etti

Bu arada, Ver.di, toplu taşıma ve havaalanları da dahil olmak üzere kamu sektöründe yaklaşık 2,5 milyon çalışan adına müzakere yürütürken, EVG, Deutsche Bahn ve belediye ulaşım şirketlerinde yaklaşık 230 bin çalışan için pazarlık yapıyor.



Ver.di, Almanya'da alışılmışın dışındaki yüksek enflasyonun etkilerine karşı çalışanlara yüzde 10,5 veya en az 500 euro ücret artışı istiyor.



EVG ise çalışanların ücretlerine yüzde 12 zam veya ayda en az 650 euro daha fazla talep ediyor.



Öte yandan, Almanya'da ocakta yüzde 8,7 olan yıllık enflasyon, şubatta beklentiler dahilinde değişim göstermemişti.



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