Altı muhalefet lideri beşinci kez buluşuyor

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş için bir araya gelen 6 muhalefet partisi, beşinci toplantısını yarın yapacak.



Toplantının ev sahipliğini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yapacak.

Önceki 4 toplantısını akşam saatlerinde yapan liderlerin yarın öğle saatlerinde biraraya gelmesi bekleniyor.

Toplantının önemli gündem başlıkları arasında, “iktidarın yol haritası” ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçişin yol haritasıyla ilgili çalışma yer alıyor.

Geçiş sürecinde cumhurbaşkanının kullanacağı ve devredeceği yetkilerin de ele alınması bekleniyor..