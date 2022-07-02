Altı muhalefet lideri beşinci kez buluşuyor

Altı muhalefet partisi lideri, beşinci kez bir araya geliyor. Yarın yapılacak toplantının ev sahibi bu kez İY Parti lideri Meral Akşener.

Haberler - NTV Haber 02.07.2022 - 14:09

Altı muhalefet lideri beşinci kez buluşuyor

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş için bir araya gelen 6 muhalefet partisi, beşinci toplantısını yarın yapacak.

Toplantının ev sahipliğini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yapacak.

Önceki 4 toplantısını akşam saatlerinde yapan liderlerin yarın öğle saatlerinde biraraya gelmesi bekleniyor.

Toplantının önemli gündem başlıkları arasında, “iktidarın yol haritası” ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçişin yol haritasıyla ilgili çalışma yer alıyor.

Geçiş sürecinde cumhurbaşkanının kullanacağı ve devredeceği yetkilerin de ele alınması bekleniyor..

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