Altun: İsrail'in saldırısını en sert şekilde kınıyoruz

Fahrettin Altun, ateşkese rağmen, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermilerle saldırmasınına tepki gösterdi.

Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle gelinen noktada sağlanan ateşkes, Filistinlilerin insanlık dışı ablukadan kurtarılması, İsrail'in cürümlerinin hesabının sorulması ve soruna iki devlet temelinde kalıcı bir çözüm bulunması için bir imkan olarak kullanılmalıdır." ifadesini kullandı.

Altun, Türkiye'nin haklı davalarında Filistinlilerin yanında dururken, sağlanan ateşkesin sürdürülebilirliğinin ve ihlallerin takipçisi olacağını kaydetti.