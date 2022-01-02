Amasya’da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Amasya-Çorum kara yolunda güreş takımı sporcularını taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.

Haberler - DHA 02.01.2022 - 11:48

Amasya’da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Kaza saat 09.30 sıralarında -Çorum kara yolunun, Çavuş köyü mevkisinde meydana geldi.

Plakası henüz belirnemeyen Petrolleri güreş takımı sporcularını taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.

Yaralı sporcular, kaza yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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