Amasya’da otomobil köprüden Yeşilırmak Nehri’ne uçtu: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, bir eğlence yerinde çalışan Anıl Aşçı’nın (25) kullandığı otomobil seyir halindeyken İstasyon Köprüsü üstünden Yeşilırmak Nehri’ne uçtu.
Geç saatlerde yaşanan kazanın bildirilmesi üzerine Amasya Belediyesi itfaiyesi su altı kurtarma ekipleri, polis ve acil sağlık görevlileri sevk edildi. Vinç yardımıyla sudan çıkartılan otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Önce araç sonra da ceset torbasına konulan sürücünün cenazesi halata bağlanarak vinç yardımıyla yukarı çıkartıldı.
Cenaze hastane morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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