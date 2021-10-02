Ambulansla getirildiği hastanede 3 hemşireyi rehin aldı

Malatya'da hastaneye ambulansla getirilen ve dinlenme odasına elindeki cam parçasıyla girip 3 hemşireyi rehin alan şüpheli gözaltına alındı.



Olay, dün akşam, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, rahatsızlandığı için ambulansla hastaneye getirilen Ahmet K., henüz bilinmeyen nedenle ambulanstan inerek, hemşirelerin odasına girdi.

Ahmet K., kapıyı kilitleyip, içerideki 3 hemşireyi elindeki cam parçası ile rehin aldı. İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. İkna edilmeye çalışılan Ahmet K., polisin kapıyı kırarak, içeri girmesiyle yakalanıp, gözaltına alındı. Ahmet K., sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

hastane Başhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:



"Gece gündüz demeden fedakarca mesleğini icra eden sağlık çalışanlarımızın maruz kaldığı şiddetin her türünün karşısında olacağımızı, şiddetin önlenmesi ve cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağımızı bildirmek istiyoruz. Üç hemşire arkadaşımıza ve tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlık çalışanlarının kanayan yarası olan bu çirkin saldırıyı tekrar şiddetle kınıyor ve bir daha bu gibi durumların yaşanmamasını temenni ediyoruz."