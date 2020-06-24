Altı üniversiteye yönelik rektör atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden istifa eden Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın yerine Prof. Dr. Fuat Erdal atandı.



Cumhurbaşkanlığı atamasının ardından Fuat Erdal’ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Anadolu Üniversitesi rektörü Fuat Erdal kimdir?



FUAT ERDAL KİMDİR?



İktisat lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sırasıyla ODTÜ, Leeds ve Nottingham üniversitelerinde tamamlamıştır.

İktisadi kalkınma ve uluslararası iktisat alanında doçentlik ünvanını almıştır.

Çeşitli üniversitelerde kadrolu ve yarı zamanlı olarak çalışmış, iktisada giriş, makroiktisat, kalkınma iktisadı, uluslararası iktisat ve yönetim ekonomisi dersleri vermiştir.

İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanı olarak görev yapmaktadır.

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