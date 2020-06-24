Anadolu Üniversitesi rektörü Fuat Erdal kimdir?

Resmi Gazete yayımlanan atamalara göre Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne, İbn Haldun Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı yapan Prof. Dr. Fuat Erdal, getirildi. Peki, Fuat Erdal kimdir?

ntv.com.tr 24.06.2020 - 13:38

Anadolu Üniversitesi rektörü Fuat Erdal kimdir?

Altı üniversiteye yönelik rektör atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden istifa eden Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın yerine Prof. Dr. Fuat Erdal atandı.

Cumhurbaşkanlığı atamasının ardından Fuat Erdal’ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Anadolu Üniversitesi rektörü Fuat Erdal kimdir

FUAT ERDAL KİMDİR?

İktisat lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sırasıyla ODTÜ, Leeds ve Nottingham üniversitelerinde tamamlamıştır.

İktisadi kalkınma ve uluslararası iktisat alanında doçentlik ünvanını almıştır.

Çeşitli üniversitelerde kadrolu ve yarı zamanlı olarak çalışmış, iktisada giriş, makroiktisat, kalkınma iktisadı, uluslararası iktisat ve yönetim ekonomisi dersleri vermiştir.

İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanı olarak görev yapmaktadır.

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