Ankara merkezde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, söz konusu yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Ankara için sağanak uyarısı
Anadolu AjansıTürkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Ankara merkezde kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Ankara merkezde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.