Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek, Keçiören Osmangazi Mahallesi'nde durdurdukları 2 araçta arama yaptı.

Aramada, 2 bin 300 şişe sahte bandrollü alkollü içki, 125 litre etil alkol, 2 litre sahte yapılmış alkollü içki, 18 boş şişe, 7 aroma, 135 sahte TAPDK bandrolü, 359 kapüşon, 27 etiket ve huni ele geçirildi.

Olayla ilgili V.E. ile Y.S.'ye işlem yapıldı.