Ankara'da 5 bina tahliye edildi

Ankara'da bir inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle çevredeki 5 bina, tedbiren tahliye edildi.



Çankaya ilçesi Arka Topraklık Mahallesi Orhun Sokak'ta devam eden inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarı zarar gördü.



Duvarın yanındaki 5 katlı bina ile çevredeki 4 bina, çökme riskine karşı tedbir amacıyla boşaltıldı.

Riskli binaların bulunduğu yerlere güvenlik şeridi çekildi. Ayrıca sokaktaki doğalgaz hattı da kapatıldı.



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Olay yerine 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Tahliye edilen 145 kişiden bazılarının sokakta bekleyişi devam ederken bazıları da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin misafirhanesine yönlendirildi.

Temel çalışması yapılan inşaatın müteahhidi K.B. ile taşeron firma yetkilisi gözaltına alındı.

Tahliye edilen bina sakini Hasan Kurtuldu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün yetkili kişilerle görüşüp, inşaatın yanındaki binada çatlaklar oluştuğunu söylediğini belirtti.

"MÜTEAHHİDİN AÇGÖZLÜLÜĞÜ"



Yetkililerin de kendisine, "Bina sağlam, yıkılmaz" dediğini ifade eden Kurtuldu, şunları kaydetti:



"Bugün işten sonra eve geldim. Büyük bir ses vardı. Balkondan baktığımda binanın yarısı olduğu gibi gitmiş aşağı doğru. Müteahhidin açgözlülüğü bu. Bir haftadır ufak ufak sarsıntılar oluyordu. Bunu bir haftadır söylediğimiz halde müteahhit bunu dinlemedi. Daha sonra dairelerimizi terk ettik. Müteahhidi kovalayanlar oldu."



Büyükşehir ekipleri, sokakta bekleyişini devam ettiren vatandaşlara çorba ikramında bulundu.



Vatandaşların bir kısmı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin misafirhanelerine yönlendirilirken, bir kısmı yakınlarının yanına gideceklerini bildirdi.



Olay yerine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri de incelemelere başladı.



Ekiplerin çalışması sürüyor.