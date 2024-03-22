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Ankara'da atölye yangını

Ankara'da ahşap torna atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin 4 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Atölye kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da atölye yangını

'nın Altındağ ilçesi Mobilyacılar Sitesi Özgü Sokak'ta 2 katlı ahşap torna atölyesinde, saat 06.00 sıralarında yangın çıktı.

Depodaki işlenmemiş ağaçların bulunduğu kısımda başlayan yangın, kısa sürede atölyenin tamamını sardı.

İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Boş olduğu anlaşılan atölyedeki yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu 4 saatte söndürüldü.

Ankara'da atölye yangını - 1

Atölye kullanılamaz duruma gelirken, ağaçların bulunduğu depoda soğutma çalışması yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olay yerine gelerek, İtfaiye Daire Başkanı Ali Levent Çeri'den bilgi aldı.

ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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