Ankara'da atölye yangını

Atölye kullanılamaz duruma gelirken, ağaçların bulunduğu depoda soğutma çalışması yapıldı.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olay yerine gelerek, İtfaiye Daire Başkanı Ali Levent Çeri'den bilgi aldı.



Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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