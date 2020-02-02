Ankara'da corona virüsüne karşı ilaç sattığını söyleyen gaspçı yakalandı

Ankara'da corona virüsüne karşı ilaç sattığını söyleyerek bir kişiyi gasp eden şüpheli yakalandı.

Ankara'da meydana gelen olayda C.Ö, Çin'de ortaya çıkan ve farklı ülkelere de yayılan corona virüsüne karşı ilaç sattığını söyleyerek yaşlı bir adamın yanına yaklaştı. İlacı satın almak isteyen yaşlı adam para vermek için cüzdanını çıkardığında C.Ö tarafından gasbedildi.

C.Ö, cüzdanla kaçarken, yaşlı adamın şikayeti üzerine Ankara ekipleri, çalışma başlattı.

Mobese kayıtlarını inceleyen ekipler, C.Ö'nün yerini belirledi.

Kısa sürede yakalanan C.Ö, gözaltına alındı.