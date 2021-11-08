Ankara'da otomobil bahçeye devrildi: 3 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bahçeye devrilen otomobildeki 3 genç ağır yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.11.2021 - 06:17

Ankara'da otomobil bahçeye devrildi: 3 yaralı

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'da Yusufcan T. (20) yönetimindeki otomobil, Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda yol kenarındaki dört katlı binanın bahçe duvarına çarptı.

Bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü ile araçtaki Hasan İ. (17) ve İsa G. (16) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kaldırıldıkları Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edilen gençlerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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