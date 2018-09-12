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Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında deprem oldu.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.21'de merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesinin yaklaşık 65 kilometre açıkları olan 5,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Yaklaşık 40 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem, Antalya'nın bütün ilçelerinde Burdur ve Isparta'da da hissedildi. İlk gelen bilgilere göre depremde can veya mal kaybı yok.

"DEPREM DENİZDE OLDUĞU İÇİN KARA ÇOK ETKİLENMEDİ"

Antalya Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, depreme ilişkin, şimdiye kadar Kumluca'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.



Timur, "Kaymakam, polis ve jandarma ekiplerinden arkadaşlarla görüştük, şu an için bir sıkıntı görünmüyor. Zaten deprem denizde olduğu için kara çok etkilenmedi" açıklamasında bulundu.



Antalya'da dün sabaha karşı da Döşemealtı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, bu deprem de Antalya'nın tamamında ve Burdur ile Isparta'nın bazı ilçelerinde hissedilmişti.



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