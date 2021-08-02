Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli'de  yangınla mücadele

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Antalya ve Muğla'nın yanı sıra Isparta ve Denizli'de de yangın çıktı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 6 günde 31 ildeki 129 yangının kontrol altına alındığını duyurdu.



Pakdemirli'nin açıklamasına göre; 4 ilde 9 yangınla mücadele ediliyor.

Alevlere 16 uçak ve 51 helikopter ile havadan müdahale ediliyor.



Milas'taki Yeniköy Termik Santraline alevlerin yaklaştığı iddialarına değinen Bakan Pakdemirli, "Şimdilik orada bir problem görünmüyor. Rüzgar da o yönde esmiyor, bir problem yok" diye konuştu.



SABOTAJ İDDİALARI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 8 yerleşim yeri tamamen olmak üzere 13 mahallenin boşaltıldığını söyledi. Sobataj iddiaları için Soylu, "300'e yakın ihbar geldi, her biriyle ilgileniyoruz. Yangınlarla ilgili özel bir ekip çalışıyor" dedi. Soylu, Muğla'da 10 bin vatandaşın tahliye edildiğini söyledi.

"YAPILAŞMAYA İZİN VERİLMEYECEK"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise yanan alanların turizm imarına açılacağı iddialarını yalanladı. Ersoy, "Yanan orman arazilerinin herhangi bir sebeple yapılaşmaya veya başka amaçla tahsisi mümkün değildir" diye konuştu.

ANTALYA



Gündoğmuş Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.



Yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra rüzgarın da etkisiyle Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine sıçradı.



Bu mahalleler tahliye edilerek, vatandaşlar Milli Eğitim Müdürlüğünün yurtlarına yerleştirildi. Alevlerin, Gündoğmuş ilçe merkezini de tehdit ettiği öğrenildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler sürekli yön değiştirdiği için müdahale güçlükle yürütülüyor.



Akseki ilçesindeki yangında Hocaköy Mahallesi'ne kadar ilerleyen alevlerin, yerleşim yerlerine ulaşması yoğun müdahaleyle engellendi. Ancak olası bir riske karşı mahalle sakinleri sık sık uyarılıyor.



Yangının Güneykaya Mahallesi'nde de yayılmaması için alevlerle mücadele devam ediyor. Söndürme çalışmalarında vatandaşlar da ekiplere destek veriyor.



Bölgedeki Gülen Dağ'da ise yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle yangın etkisini sürdürüyor, alevlerin sınırdaki Manavgat'a bağlı mahallelere sıçramaması için de havadan müdahaleye devam ediliyor.

Antalya/Seydikemer

MUĞLA



Bodrum'da alevler Mumcular-Mazı Köyü arasında etkili oluyor. Rüzgarın aniden yön değiştirmesi ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor. Müdahale sürerken Mumcular-Mazı Köyü yolu da kapatıldı.

Alevler, Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi'ni tehdit etmeye devam ediyor. Çok sayıda vatandaşın alevler nedeniyle kaçmaya başladığı bildirildi.

ÇÖKERTME'DE ALEVLER YENİDEN BÜYÜDÜ

Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 5 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde de etkili oldu.



Ekipler, yangını kontrol altında tutmak için gece boyunca karadan çalışmasını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla 2 ilçede de hava araçları çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen helikopterler ile uçaklar yangınlara havadan müdahale ediyor.

ALEVLER CANLI YAYINDA KÖYÜ SARDI

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik grup da Marmaris'te söndürme çalışmasına katılıyor. Büyükşehirler, çevre illerden gelen itfaiye, ve arama kurtarma ekipleri ile vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.



Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının da kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.



ISPARTA



Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Çandır Köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye ekipler sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

DENİZLİ

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesine çalışılıyor. Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına başladı.



TUNCELİ



Tunceli’nin Hozat ilçesinde 3 gün önce çıkan yangın ise söndürüldü. Özel Güvenlik Bölgesi olan alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebi olarak devam eden operasyonlardan kaynaklı terör örgütü mensuplarının bölgeden kaçmak için yangını başlattığı belirtildi.

AB'DEN UÇAK DESTEĞİ

AB de Türkiye'ye yangın söndürme uçağı desteğinde bulunacak. İspanya'dan yangın söndürme uçaklarının saat 13.00 gibi gelmesi bekleniyor. Hırvatistan'ın uçakları ise saat 17.00'de gelecek.,

AZMİYLE ÖRNEK OLDU