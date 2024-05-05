Otomobil toprak yığınına çarptı: Sürücü öldü

İsmail Bilgi (74) yönetimindeki plakalı otomobil, Kumcağız Mahallesi Buket Sokak'ta kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan tarladaki toprak yığınına çarptı.



Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Bilgi, ambulansla 19 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



İsmail Bilgi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.