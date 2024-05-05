Otomobil toprak yığınına çarptı: Sürücü öldü

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Otomobil toprak yığınına çarptı: Sürücü öldü

İsmail Bilgi (74) yönetimindeki plakalı otomobil, Kumcağız Mahallesi Buket Sokak'ta kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan tarladaki toprak yığınına çarptı.

Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Bilgi, ambulansla 19 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsmail Bilgi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu

Kamyona saplanan otomobil hurda yığınına döndü: 1 ölü

Kamyona saplanan otomobil hurda yığınına döndü: 1 ölü

Zonguldak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

Zonguldak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

Eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti

Eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti

Tekirdağ'da bir evde 3 kişi ölü bulundu

Tekirdağ'da bir evde 3 kişi ölü bulundu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...