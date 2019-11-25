Antalya'da 26 yıl sonra gelen bebek cinayeti itirafı

Antalya'da 26 yıl önce doğan kız çocuğunun, kendisini istemeyen babası tarafından öldürüldürüğü iddia edildi. Bebeğin halası jandarmaya giderek cinayeti anlattı.

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Antalya'da 26 yıl önce henüz 8 günlükken ölen bebeğin aslında cinayete kurban gittiği öne sürüldü. 

İddiaya göre kaçarak evlenen Z.G., 1993 yılında bir kız bebek dünyaya getirdi. "Fatoş" adı verilen bebek, henüz 8 günlükken yaşamını yitirdi.

26 yıl sonra bebeğin halası jandarmaya gidip vicdan azabı duyduğunu ve yeğeninin aslında onu kabullenmeyen babası tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Bunun üzerine çiftin ifadesine başvuruldu. Anne cinayeti itiraf etti, baba ise iddiaları reddetti. Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayı aydınlatmak için soruşturma başlattı.

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