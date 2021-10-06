Antalya'da dehşet: 4 çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında devlet koruması olan bir çocuğu polis nezaretinde almaya gelen Sosyal Hizmetler ekipleri, annenin direnişi ile karşılaştı.

4 çocuğunun da alınacağını sanan anne (N.T.), çocuklarını bıçakla rehin aldı. Polisin ikna çabalarına karşılık vermeyen ve kapıyı açmamakta ısrar eden anne, evi ateşe verdi.

4 çocuk polis ekipleri ve Sosyal Hizmetler görevlileri tarafından evden çıkarılırken yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Öte yandan, çıkan yangında evde kafesin içerisinde bulunan iki muhabbet kuşu yanarak can verdi.