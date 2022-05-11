Antalya'da tıp fakültesi öğrencisinin şüpheli ölümü

Antalya'da yabancı uyruklu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi evinde ölü bulundu.

Haberler - İHA 11.05.2022 - 06:27

Antalya'da tıp fakültesi öğrencisinin şüpheli ölümü

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki 8 katlı apartmanda yaşayan Suriye uyruklu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi 29 yaşındaki Ali Hassun'u eve gelen arkadaşları hareketsiz şekilde buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Hassun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Hassun'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tıp öğrencisinin intihar ettiği üzerinde durulurken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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