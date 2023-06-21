AÖF not ortalaması kaç olmalı, ders geçme notu kaç? AÖF'te harf notlarının anlamları

Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi Dönem sonu sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanması ardından not ortalaması ve ders geçme notuyla ilgili araştırmalar başladı. Peki, AÖF not ortalaması kaç olmalı? AÖF geçme notu kaç?

AÖF not ortalaması kaç olmalı, ders geçme notu kaç? AÖF'te harf notlarının anlamları

Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavlarının ardından ders geçme notu merak konusu oldu. Ders başarı puanınınız ara sınavın %30'u, dönem sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. 

Yapılan sınavlar sonucunda ara notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.

AÖF not ortalaması kaç olmalı, ders geçme notu kaç? AÖF'te harf notlarının anlamları - 1

NOT ORTALAMASI KAÇ OLMALI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde kaydı bulunan öğrencilerimizin bir programdan mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) en az 2.00 olması gerekmektedir. Tekrar alınan ders/derslerin son harf notu geçerli olacağından; öğrencilerimizin dersin (güncel) kredisine ve alacağı muhtemel yeni harf notunun katsayısına göre, Genel Not Ortalamasını yükseltecek şekilde ders seçimi yapması yararlarına olacaktır.

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