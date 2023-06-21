AÖF not ortalaması kaç olmalı, ders geçme notu kaç? AÖF'te harf notlarının anlamları

NOT ORTALAMASI KAÇ OLMALI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde kaydı bulunan öğrencilerimizin bir programdan mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) en az 2.00 olması gerekmektedir. Tekrar alınan ders/derslerin son harf notu geçerli olacağından; öğrencilerimizin dersin (güncel) kredisine ve alacağı muhtemel yeni harf notunun katsayısına göre, Genel Not Ortalamasını yükseltecek şekilde ders seçimi yapması yararlarına olacaktır.