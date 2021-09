Apart evde yakalanan corona virüslü genç: Testler karışmış olabilir

Kırıkkale'de apart evde yakalanan corona virüslü 21 yaşındaki genç, "Sıfır belirtim var" diyerek, testlerin karışmış olabileceğini iddia etti.

Mardin'den Kırıkkale'ye üniversite diploması almak için gelen Cemil S, (21) konaklamak için bir apart eve geldi.



Gündelik olarak kiralanan apart eve kaydını yaptıran Cemil S'nin "izlenimi devam ediyor" uyarısı, otomatik olarak emniyetin GBT (Genel Bilgi Toplama) sistemine düştü.



Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi. Filyasyon ekipleri, Yenişehir Mahallesi'ndeki apart eve gelerek, Cemil S'nin "HES kodu" kontrolünü yaptı. Cemil S'nin Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi.



Uçakla memleketine geri dönmek için zorunlu olarak PCR testi yaptırdığını ifade eden Cemil S, sonucun pozitif çıktığını söyledi.



"Sıfır belirtim var" diyen Cemil S, testlerin karışmış olabileceğini iddia etti ve yeniden test vermek istedi.



Filyasyon ekipleri ise 21 yaşındaki Cemil S'yi ekip aracıyla götürerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir yurtta karantinaya aldı.