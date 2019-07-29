Muğla'nın Bodrum ilçesinde, apart otelin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.
Tansiyon hastası olduğu belirtilen Murat Kaya (65), yakınlarının işlettiği Eskiçeşme Mahallesi'ndeki apart otelin balkonundan düştü.
Ağır yaralanan Kaya, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Kaya'nın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Apart otelin balkonundan düşen kişi öldü
Anadolu AjansıTürkiye
Bodrum'daki bir kişi kaldığı otelin balkonundan düşerek öldü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, apart otelin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.