Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yapmayı planladığı ziyaret ertelendi. Değişiklik, Türkiye'nin talebi üzerine gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi

Cumhurbaşkanı , mayıs ayında 'nin başkenti Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek Beyaz Saray'da ABD Başkanı 'la görüşecekti.

Reuters Haber Ajansı'nın Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre ziyaret ertelendi.

Kararın, 'nin talebi üzerine alındığı ve gerekçesinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki değişiklikler olduğu belirtildi.

Yeni ziyaret tarihi ise henüz bilinmiyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli konuya ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımızın 9 Mayıs günü ABD’ye yapması planlanan ziyaret, programların uyuşmaması nedeniyle, her iki taraf için uygun olacak ileri bir tarihe ertelenmiştir. Türkiye ve ABD arasında üst düzey diyalog devam edecektir." açıklamasını yaptı.

İki lider, son olarak geçtiğimiz yıl temmuz ayında Litvanya'da NATO zirvesinde bir araya gelmişlerdi.

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