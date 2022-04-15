Araç ile duvarın arasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti

Olay, İzmit ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde bulunan Neşe Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit Belediyesi temizlik işlerine ait kamyonetin sürücüsü S.K., geri geri park ederken 5 yaşındaki Yusuf Yılmaz’ı fark etmedi. Sürücü S.K’nin yan komşusu olan küçük çocuk, araç ile duvar arasına sıkışarak ağır yaralandı.

Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yusuf Yılmaz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan kaza sonrası Yusuf Yılmaz’ın yakınlarının sürücü S.K’yi darp ettiği öğrenildi. Çevik kuvvet ekipleri olayı kontrol altına almaya çalıştı.



Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.