Araç kiralamak isteyen 2 bin kişiyi dolandıran çeteye baskın: 24 gözaltı

Balıkesir ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 bin kişiyi dolandıran 24 şüpheli gözaltına alındı.



Balıkesir'de araç kiralama sırasında dolandırıldığını belirten kişinin ihbarıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlattı.

Ekipler, 2 ay süren çalışmanın ardından Türkiye genelinde araç kiralamak isteyen 2 bin kişinin 5 bin TL' sini dolandıran 25 kişilik çeteyi tespit etti. Çetenin ayrıca kurumsal araç kiralama sitelerini kopyalayarak müşterilerle temas kurduğu ortaya çıktı.



35 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN



Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, Balıkesir ve İstanbul'da belirlenen 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği ve 250 polisin katıldığı baskınlarda, 8'i kadın 24 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Polisin aramalarında adreslerde; 65 bin 600 TL, 3 bin 500 dolar, 3 bin 470 euro, 1 kurusıkı tabanca, 79 dokunmatik cep telefonu, 21 tuşlu cep telefon, 121 SIM kart, 5 hafıza kartı, 16 flash bellek, 26 dizüstü bilgisayar, 6 tablet, 3 masaüstü bilgisayar, 1 hard disk, 13 banka kartı, 12 doküman, bir miktar uyuşturucu madde ve para sayma makinesi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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