Araç tarlaya uçtu: 120 metre sonra durabildi

Kaza Ürgüp Nevşehir Karayolu'nda meydana geldi. Aşırı hız nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü Efe Mert S., yol kenarındaki tarlaya uçarak yaklaşık 120 metre sonra durabildi.

Kaza sonrası yaklaşık 20 fidana çarptıktan sonra takla atarak duran aracın parçaları tarlaya dağıldı. Otomobil hurdaya dönerken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, Jandarma, İtfaiye ve Polis ekipleri sevk edildi.

Araç sürücüsü Efe Mert S., kaza yerinde ilk müdahalesi yapılırken, sağlık ekiplerine araçta iki arkadaşının daha olduğunu söyleyince ekipler seferber oldu. 120 metre ileriye uçan aracın içini ve çevreyi kontrol eden ekipler başka yaralı kimseyi rastlamadı. Hurdaya dönen araçtan vatandaşlar tarafından çıkartılan araç sürücüsü Efe Mert S., kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.